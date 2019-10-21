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Двойное гражданство в Украине: Кулеба назвал страну-исключение

21.10.2019 20:30
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Двойное гражданство в Украине: Кулеба назвал страну-исключение

Ранее мы рассказывали о том, что в Кабмине обсуждают вопрос введения двойного гражданства.

Данную инициативу поддержал вице-премьер по вопросам интеграции с ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба, отметив, что бросать членов украинской диаспоры непозволительно.

"Я не понимаю почему, откуда у нас берется вот это безумное желание отвергать собственных людей и отталкивать их от себя",

– признается Кулеба.

Однако он заявил, что двойное гражданство Украины и России невозможно. По его мнению, страна имеет право сделать подобное исключение.

"Комментируя вопрос двойного гражданства, я всегда подчеркивал: двойное гражданство не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору",

– отметил Дмитрий Кулеба.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, гражданство
 
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