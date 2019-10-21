Еще лето или уже осень? Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды

21.10.2019 12:02

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 21 октября, в Украине без осадков, температура до +26°.

На востоке без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.

На западе Украины без осадков. Температура до +26°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +23°. В центре без осадков, температура до +23°.

Источник: https://from-ua.com