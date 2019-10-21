- В Украине запретят полиэтиленовые пакеты15:30
- Последний шанс для еврономеров: какие изменения готовит правительство?15:13
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах15:00
- Гладковский выйдет на свободу: в деле наметился скандальный поворот, «уже сегодня…»14:41
- Украинцев ждет подорожание газа: когда и на сколько. ВИДЕО14:20
- «В Горловке до 500 человек пешей очереди, в Еленовке и Гнутово быстрый пропуск»: ситуация на КПП ОРДО14:00
- В смартфонах украинцев появился новый значок: стоит ли переживать13:39
- Гончарук рассказал, как рейдеры хотели захватить здания ВР13:23
- Украинцев, получающих льготы и субсидии, будут проверять по-новому13:06
- Очередной безвиз для Украины: Зеленский выступил с заявлением12:45
Гладковский выйдет на свободу: в деле наметился скандальный поворот, «уже сегодня…»
Арестованный экс-замглавы СНБО Олег Гладковский скоро выйдет на свободу
Об этом сообщает 5.ua
Сообщается, что за арестованного соратника Петра Порошенко внесут залог в размере 10,6 млн гривен.
По словам адвоката Олега Гладковского, залог за экс-замглавы СНБО внесут его родные.
Юрист Юрий Волынец не исключает, что арестованный ранее Олег Гладковский уже сегодня может выйти на свободу. На данный момент защита экс-замглавы СНБО ожидает соответствующие документы от суда.
«Внесли (залог). Идет процесс оформления документов», — подчеркнул адвокат.
Волынец также заявил, что сегодня защитники Гладковского получат полный текст постановления Высшего антикоррупционного суда, касающееся меры пресечения Гладковскому и будут готовить апелляционную жалобу, изучив это постановление.
Ранее мы сообщали о том, что Олега Гладковского задержали 17 октября перед вылетом в Брюссель, куда он якобы планировал поехать на автовыставку. Прокуроры получили оперативную информацию о том, что экс-замглавы СНБО якобы готовится к побегу с семьей, поэтому силовики провели спецоперацию. Сам Гладковский все обвинения категорически отрицает.
Следствие вменяет Олегу Гладковскому использование служебного положения в интересах компании «Богдан моторс», которая ему принадлежит. Размер убытков, нанесенных Украине, оценивается в 10,6 млн гривен.
Также стало известно о том, что топ-политик не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева на общую сумму почти 165 тыс. долларов в 2016-2018 годах.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, скандал, СНБО, свобода, Порошенко
- Гремит новый скандал: экс-глава Нацгвардии Аллеров выйдет на свободу
- Дончан избавят от ловушки "Западного" автовокзала
- Власти утверждают, что автовокзал "Западный" начал нормально работать
- Курс НБУ на 7 марта: доллар и евро стали дешевле
- Донецкий журналист готовил покушение на губернатора?
- В СНБО призвали перейти от АТО к новому формату защиты от гибридной войны
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах15:00
- «В Горловке до 500 человек пешей очереди, в Еленовке и Гнутово быстрый пропуск»: ситуация на КПП ОРДО14:00
- Боевики Донбасса получили опасное российское оружие: подробности11:04
- Ситуация на Донбассе: Бои разгорелись с новой силой – отчет ООС10:19
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда09:30
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО07:42
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам22:36
- «А взамен – комендантский час»: сеть в ярости от абсурдной акции в Луганске22:12
- В Макеевке, Горловке и Дебальцево резко ухудшилась криминогенная обстановка20:53
- В ДНР введут трудовую повинность для выпускников государственных вузов19:48
- В Украине запретят полиэтиленовые пакеты15:30
- Последний шанс для еврономеров: какие изменения готовит правительство?15:13
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах15:00
- Гладковский выйдет на свободу: в деле наметился скандальный поворот, «уже сегодня…»14:41
- Украинцев ждет подорожание газа: когда и на сколько. ВИДЕО14:20
- «В Горловке до 500 человек пешей очереди, в Еленовке и Гнутово быстрый пропуск»: ситуация на КПП ОРДО14:00
- В смартфонах украинцев появился новый значок: стоит ли переживать13:39
- Гончарук рассказал, как рейдеры хотели захватить здания ВР13:23
- Украинцев, получающих льготы и субсидии, будут проверять по-новому13:06
- Очередной безвиз для Украины: Зеленский выступил с заявлением12:45
- Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию12:14
- Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие11:33
- Семь правил лечения сезонного насморка10:00
- Названы самые лучшие способы убрать второй подбородок09:00
- Врачи рассказали, какая еда лишает «мужского здоровья»08:14
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми21:06
- Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие20:12
- Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна18:49
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда