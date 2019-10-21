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Гончарук рассказал, как рейдеры хотели захватить здания ВР

21.10.2019 13:23
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Гончарук рассказал, как рейдеры хотели захватить здания ВР

Рейдеры пытались захватить помещение Верховной Рады Украины. Как передает replyua.net, об этом вчера вечером, 20 октября, в видеоблоге «Чашка премьера» сообщил руководитель украинского правительства Алексей Гончарук. В частности, он пояснил, что имеется в виду не главное здание парламента на Грушевского, а большое помещение, которое находится по соседству с центральным офисом Министерства юстиции Украины.

«Приблизительно полтора года назад это здание Верховной Рады тупо было переписано на какое-то физическое лицо. На простого человека, который, скорее всего, об этом даже не знал, и был зарегистрирован где-то в Луганской области. Конечно, в Луганской области, потому что его там не найдешь. Злоумышленники специально это сделали, чтобы наши органы никак не могли понять, реальный ли это человек, существует ли он в принципе», – рассказал Гончарук.

Также глава Кабмина указал, что, когда Министерство юстиции об этом стало известно, оно устранило это нарушение. Аналогичная судьба могла постигнуть землю рядом с недостроенным Ледовым стадионом возле Ипподрома. Алексей Гончарук заверил, что коррупции и рейдерства в системе Министерства юстиции Украины в дальнейшем не будет.



Теги: Донбасс, Андрей Гончарук, рейдер, Верховная Рада
 
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