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Гонтарева назвала «позором для всей страны» номер «Квартала 95» о поджоге ее дома
21.10.2019 10:50
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала позором для страны скандальный номер студии «Квартал 95» о поджоге ее дома. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Так, на отметила:
«Это стыд! Насмехаться над людских горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе».
По словам Гонтаревой, она узнала о скандальном номере с участием хора Веревки от своих друзей:
«Насчет цинизма „95 Квартала“ сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны».
В то же время, судиться с «кварталовцами» Гонтарева не намерена, так как считает, что «денег не хватит».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, поджог, песня, Квартал 95
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