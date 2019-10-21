Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Гонтарева назвала «позором для всей страны» номер «Квартала 95» о поджоге ее дома

21.10.2019 10:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гонтарева назвала «позором для всей страны» номер «Квартала 95» о поджоге ее дома

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала позором для страны скандальный номер студии «Квартал 95» о поджоге ее дома. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Так, на отметила:

«Это стыд! Насмехаться над людских горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе».

По словам Гонтаревой, она узнала о скандальном номере с участием хора Веревки от своих друзей:

«Насчет цинизма „95 Квартала“ сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны».

В то же время, судиться с «кварталовцами» Гонтарева не намерена, так как считает, что «денег не хватит».

Источник: https://donpress.com 

 


Теги: Донбасс, поджог, песня, Квартал 95
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх