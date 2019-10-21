Гонтарева назвала «позором для всей страны» номер «Квартала 95» о поджоге ее дома

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала позором для страны скандальный номер студии «Квартал 95» о поджоге ее дома. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Так, на отметила:

«Это стыд! Насмехаться над людских горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе».

По словам Гонтаревой, она узнала о скандальном номере с участием хора Веревки от своих друзей:

«Насчет цинизма „95 Квартала“ сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны».

В то же время, судиться с «кварталовцами» Гонтарева не намерена, так как считает, что «денег не хватит».

Источник: https://donpress.com