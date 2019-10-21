Кошевого начали запугивать из-за номера Квартала 95

21.10.2019 20:12

Супруге комика Евгения Кошевого Ксении начали поступать угрозы после нашумевшего номера Квартала 95 о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, передает Корреспондент.

Так, под видео Ксении Кошевой в Faсebook, где она рассказывает о том, что начала работать над новым проектом - пошивом одежды для взрослых (Кошевая является владелицей бренда, под которым выпускала детскую одежду - ред.), буквально посыпались комментарии с угрозами.

Приводим пример самых ярких из них.

"Интересно, если у Евгения Кошевого совершенно случайно сгорит двухэтажный особняк по адресу: Киевская область, Васильковский район, с. Иванковичи, ЖК "Маєток. Перлина Італії", то он потом же запишет весёлую песню, верно?", "Ойойой, кощевая, за хатой последи свояя", "На всякий случай проверь проводку, чаще всего пожары случаются именно из-за неисправной проводки"; "Ждите пожара...Это же так весело и смешно....хотя народ заслужил вас...таких вот постсовков без образования и морали...чудовища..." и т.д.

Также пользователи выложили полные данные (с госномерами) об автомобиле, который зарегистрирован на Евгения Кошевого.

Отметим, что угрозы в связи со скандальным номером Квартала 95 стали поступать и руководителю национального хора имени Веревки Зиновию Коринцу, пишет Радио свобода. Как известно, именно этот хор помог Кошевому спеть ироническую песню о поджоге дома Гонатревой.

"Травля сейчас началась, угрозы жизни. Конечно, там, в этом выступлении ничего антигосударственного не было. Однако некорректная ситуацией с Валерией Алексеевной произошла. Действительно, я, пожалуй, должен извиниться перед ней. Там стегали господина Коломойского и ее", - сказал Коринец.

Источник: https://from-ua.com