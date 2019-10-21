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Очередной безвиз для Украины: Зеленский выступил с заявлением

21.10.2019 12:45
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Очередной безвиз для Украины: Зеленский выступил с заявлением

Визовый режим украинцев в Японию должен быть отменен в ближайшее время.

Это поможет большему количеству украинских граждан посетить Олимпийские игры 2020. При этом визовый режим для Украины был облегчен Японией уже в 2018 году.

Об этом сообщил в блоге президент Украины, передает Диалог.UA. Отмечается, что Зеленский, находясь в Японии с официальным визитом, призвал японское правительство рассмотреть вопрос отмены или упрощения визового режима для представителей Украины.

Он также поблагодарил лидеров страны за то, что с 1 января 2018 года визовый режим для Украины был смягчен со стороны Токио.

По словам Зеленского, если Япония облегчит визовый режим для украинцев, то больше людей сможет посетить города в Японии во время Олимпийских игр 2020 года.

Кроме того, президент поблагодарил представителей Японии за поддержку, которая была оказана Украине с 2014 года, в особенности за помощь в восстановлении Донбасса.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Япония, безвизовый режим, заявление, Зеленский
 
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