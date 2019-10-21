- Украина переходит на зимнее время: о чем стоит помнить12:32
- Еще лето или уже осень? Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды12:02
- Автошколы могут сделать необязательными, - проект закона11:49
- Путин оставит Украину в покое, названа судьбоносная дата: «в тот момент, когда…»11:16
- Гонтарева назвала «позором для всей страны» номер «Квартала 95» о поджоге ее дома10:50
- Группа американских конгрессменов требует признать «Азов» террористической организацией10:37
- Ситуация на Донбассе: Бои разгорелись с новой силой – отчет ООС10:19
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда09:30
- Украинцев ждет тяжелый удар: новые цены на газ поразят многих - подробности 08:45
- Зеленский едет в Японию, Путина тоже пригласили: детали исторического события08:00
Очередной безвиз для Украины: Зеленский выступил с заявлением
Визовый режим украинцев в Японию должен быть отменен в ближайшее время.
Это поможет большему количеству украинских граждан посетить Олимпийские игры 2020. При этом визовый режим для Украины был облегчен Японией уже в 2018 году.
Об этом сообщил в блоге президент Украины, передает Диалог.UA. Отмечается, что Зеленский, находясь в Японии с официальным визитом, призвал японское правительство рассмотреть вопрос отмены или упрощения визового режима для представителей Украины.
Он также поблагодарил лидеров страны за то, что с 1 января 2018 года визовый режим для Украины был смягчен со стороны Токио.
По словам Зеленского, если Япония облегчит визовый режим для украинцев, то больше людей сможет посетить города в Японии во время Олимпийских игр 2020 года.
Кроме того, президент поблагодарил представителей Японии за поддержку, которая была оказана Украине с 2014 года, в особенности за помощь в восстановлении Донбасса.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Япония, безвизовый режим, заявление, Зеленский
- Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины
- КУДА ЗА ГРАНИЦУ МОЖНО ДОЕХАТЬ ПОЕЗДОМ
- Ждите лета: названы новые сроки безвиза для Украины
- Безвиз по-новому: какое соглашение подписала Украина
- В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины
- Получат ли украинцы безвиз - вопрос рассмотрят сегодня
- Боевики Донбасса получили опасное российское оружие: подробности11:04
- Ситуация на Донбассе: Бои разгорелись с новой силой – отчет ООС10:19
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда09:30
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО07:42
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам22:36
- «А взамен – комендантский час»: сеть в ярости от абсурдной акции в Луганске22:12
- В Макеевке, Горловке и Дебальцево резко ухудшилась криминогенная обстановка20:53
- В ДНР введут трудовую повинность для выпускников государственных вузов19:48
- "Мы хотим в Россию!" - в Луганске фанаты российских оккупантов насмешили "громкой" акцией19:20
- США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков18:49
- Украина переходит на зимнее время: о чем стоит помнить12:32
- Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию12:14
- Еще лето или уже осень? Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды12:02
- Автошколы могут сделать необязательными, - проект закона11:49
- Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие11:33
- Путин оставит Украину в покое, названа судьбоносная дата: «в тот момент, когда…»11:16
- Боевики Донбасса получили опасное российское оружие: подробности11:04
- Гонтарева назвала «позором для всей страны» номер «Квартала 95» о поджоге ее дома10:50
- Группа американских конгрессменов требует признать «Азов» террористической организацией10:37
- Появились первые отзывы о новом «Терминаторе» (ВИДЕО)10:30
- Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию12:14
- Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие11:33
- Семь правил лечения сезонного насморка10:00
- Названы самые лучшие способы убрать второй подбородок09:00
- Врачи рассказали, какая еда лишает «мужского здоровья»08:14
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми21:06
- Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие20:12
- Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна18:49
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- У Путина предрекли "Л/ДНР" худший сценарий: "За что они так с Донбассом?"
- Погиб в разборках с местным криминалом: стали известны подробности гибели в Донецке Моторолы