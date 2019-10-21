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Погода в Украине 21 октября: синоптики порадовали украинцев теплом

21.10.2019 07:12
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Погода в Украине 21 октября: синоптики порадовали украинцев теплом

Сегодня в большинстве регионов Украины погода будет теплой и солнечной до +20°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ожидается южный и юго-западный 3−8 м/с

Температура воздуха ночью +6°…+8°, на побережье морей до +12°. Днем о +19°…+22°, в западных областях до +24°.

В Киеве ожидается теплая и солнечная погода, без осадков. Температура ночью +7°…+9°, днем +20°…+22°.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, погода, тепло, прогноз погоды
 
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