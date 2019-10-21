Последний шанс для еврономеров: какие изменения готовит правительство?

21.10.2019 15:13

Кабинет министров отложил применение штрафов за нерастаможенные авто на еврономерах до 1 января 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Какие возможности и проблемы несет такая отсрочка и чего ждать в новом году, разбирались наши эксперты.

Хронология и статистика растаможки

В ноябре прошлого года предыдущий парламент одобрил закон, который позволил растаможить авто на иностранной регистрации на льготных условиях. До 22 февраля предусматривалась скидка в 50% от стоимости растаможки, до 23 мая можно было легализовать авто на общих условиях. После этого срока владельцев нерастаможенных авто должны были начать штрафовать. В мае дату введения штрафов отложили до конца августа, потом вообще до конца года.

Но даже несмотря на отсрочку, за этот год ситуация с авто на еврономерах очень изменилась. По данным Государственной таможни, в разрешенный законом период растаможки украинцы легализовали более 325 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией. При этом 220 тысяч владельцев авто успели это сделать из 50% скидкой, еще больше 100 тысяч легализовали авто по полной стоимости.

По информации таможни, украинские номера получили чуть больше половины от официального количества завезенных в Украину автомобилей на еврономерах. Неофициально эксперты называют значительно большие цифры и отмечают, что многие владельцы просто избавились от машин, например, отдав на запчасти.

«По неофициальным данным, на территории Украины более миллиона автомобилей-«евроблях». Очень много авто ушло на помойку. Растаможили в основном по акции в 50% те авто, которые стареют», – рассказывает автоэксперт Сергей Ключук.

Сейчас владельцы авто на еврономерах все еще могут его официально растаможить по полной стоимости, оплатив все налоги. Кроме таможенных платежей, предусмотрена добровольная уплата в бюджет 8500 гривен при оформлении авто с нарушенными сроками ввоза. Эта сумма оплачивается за несвоевременное растаможивание авто и освобождает от уплаты административных штрафов, которые могут выписать при пересечении границы.

«8500 – добровольный взнос, который предусмотрен законом. Вклад освобождает от уплаты больших штрафов в размере 170 000 гривен», – объясняет заместитель начальника Ивано-Франковской таможни Сергей Сучак.

Новый год – новая формула растаможки

В правительстве говорят, что главная цель отсрочки штрафов – найти выход из ситуации, который устроит и государство, и водителей. Уже сейчас специалисты готовят новую формулу растаможки автомобилей на еврономерах. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в документе будут учтены требования автовладельцев.

«Во-первых, предложение АвтоЕвроСилы – отменить коэффициент возраста, который сейчас влияет на стоимость растаможивания подержанных авто. Во-вторых, дать возможность ввозить ретро-авто, так как действующее законодательство не позволяет этого делать. В-третьих, пересмотреть требования по экостандартам, так как на сегодняшний день из-за ограничений по стандарту «Евро 5», некоторые авто не могут заезжать», –объясняет министр.

По мнению главы организации «АвтоЕвроСила» Олега Ярошевича есть два главных подхода решения ситуации, которые устроят водителей. Первый – не учитывать возраст автомобиля в стоимость растаможивания, что значительно удешевит легализацию авто. Второй – ввести стандартную ставку в 500 долларов для автомобилей старше 10 лет, что также значительно снизит стоимость растаможки. Ярошевич говорит, что главное требование владельцев авто на еврономерах «избежать случаев, когда украинцам за легализацию «евробляхи» приходится платить столько же, сколько она стоит».

В то же время в Кабмине планируют поощрять украинцев покупать новые машины. Прежде всего планируют вернуть утилизационный сбор, который отменили в 2014 году, а также обязательный техосмотр. Эти нормы сделают старые авто менее привлекательными для покупки.

Мнения экспертов расходятся относительно компромиссов власти с собственниками авто на еврономерах. Ведь пока Украина отменяет даже минимальные экологические стандарты для подержанных автомобилей, в Европе, наоборот, делают ставку на экологичность и ужесточают требования к выбросам.

Какой именно подход по удешевлению растаможки автомобилей выберет Кабинет министров, пока неизвестно. Свои предложения правительство обещает обнародовать до конца октября. После этого законопроект будет внесен на рассмотрение парламента.