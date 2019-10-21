- Украина получила "безвиз" еще с двумя странами21:35
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса20:44
- Двойное гражданство в Украине: Кулеба назвал страну-исключение20:30
- Кошевого начали запугивать из-за номера Квартала 9520:12
- Встреча Зеленского и Штайнмайера: появились первые подробности, такого Путин не ожидал19:55
- Шутки в сторону: новым советником секретаря СНБО стал известный комик Сивохо18:19
- Трудовые книжки уходят в историю: что будет взамен?18:05
- В ОРДО рассказали, сколько будут стоить билеты на поезда в Россию17:51
- Оккупация трех областей: когда Путин пойдет на захват Украины17:20
- Обнаружено впервые в Украине: На Луганщине из-за опасного насекомого ввели карантин17:14
Путин и Зеленский разрушили планы Европы, судьба территорий Украины под вопросом: «До конца года…»
Встреча лидеров стран «нормандской четверки» может не состоятся из-за Украины и России
Российский политический деятель и адвокат Марк Фейгин заявил, выступая в эфире одного из телеканалов, что, по его мнению, встреча лидеров стран «нормандской четверки» точно не состоится в текущем году.
По словам российского деятеля, причина в данном случае очень простая — данный саммит не выгоден ни Москве, ни Киеву.
Марк Фейгин убежден, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» до конца текущего года точно не состоится. По словам правозащитника, причина в данном случае банальна — Москве попросту не выгоден этот саммит. Впрочем, это также относится и к Киеву. Украинской стороне невыгодно отправляться на встречу на тех условиях, которые ей сейчас предлагают.
При этом Фейгин считает, что Украина в сложившейся ситуации вполне может предложить некую альтернативу минским договоренностям. Нужно заявить, что эти соглашения себя уже исчерпали, и предложить какой-то иной всеобъемлющий вариант решения проблемы. Правозащитник объяснил, что Киеву следует создать собственный план реинтеграции оккупированной части Донбасса, и постараться убедить западных партнеров в целесообразности его реализации используя дипломатические инструменты.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, Европа, нормандская четверка, Зеленский
- Портников о логике РФ: "Кто утверждает, что Россия - причина бойни на Донбассе - враг, потому что "нас там нет"
- WSJ: Новая доктрина Путина относительно Украины очень опасна и требует реакции Запада
- От нас должен быть Сурков. В Кремле объяснили, кто представит РФ на встрече «нормандской четверки»
- Путин придет за вами: Европе ярко напомнили о войне в Украине
- Кремль будет пробивать вариант "постепенного" снятия санкций в обмен на частичные уступки на Донбассе - Портников
- Генерал: «Путин может применить ядерное оружие, размещенное в Крыму»
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса20:44
- В ОРДО рассказали, сколько будут стоить билеты на поезда в Россию17:51
- В "обезвоженном" Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация17:35
- Обнаружено впервые в Украине: На Луганщине из-за опасного насекомого ввели карантин17:14
- В подразделениях ОРДО активно торгуют боеприпасами и ГСМ16:30
- Морпех ВСУ срочно обратился к Зеленскому: "Отвод украинских войск неприемлем" 16:12
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах15:00
- «В Горловке до 500 человек пешей очереди, в Еленовке и Гнутово быстрый пропуск»: ситуация на КПП ОРДО14:00
- Боевики Донбасса получили опасное российское оружие: подробности11:04
- Ситуация на Донбассе: Бои разгорелись с новой силой – отчет ООС10:19
- Украина получила "безвиз" еще с двумя странами21:35
- На ярмарку в Тамбове россияне пришли за бесплатной едой с ведрами21:15
- Астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство: кто разбогатеет до конца октября21:00
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса20:44
- Двойное гражданство в Украине: Кулеба назвал страну-исключение20:30
- Кошевого начали запугивать из-за номера Квартала 9520:12
- Встреча Зеленского и Штайнмайера: появились первые подробности, такого Путин не ожидал19:55
- Путин сегодня обсудит с Макроном ситуацию в Украине19:35
- Шутки в сторону: новым советником секретаря СНБО стал известный комик Сивохо18:19
- Трудовые книжки уходят в историю: что будет взамен?18:05
- Как за пару дней избавиться от заложенности носа: поможет яблочный уксус16:47
- Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию12:14
- Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие11:33
- Семь правил лечения сезонного насморка10:00
- Названы самые лучшие способы убрать второй подбородок09:00
- Врачи рассказали, какая еда лишает «мужского здоровья»08:14
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми21:06
- Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие20:12
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе