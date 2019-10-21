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Шутки в сторону: новым советником секретаря СНБО стал известный комик Сивохо

21.10.2019 18:19
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Шутки в сторону: новым советником секретаря СНБО стал известный комик Сивохо

Шоумен, юморист Сергей Сивохо сообщил, что получил должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"СНБО. Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу!" - написал Сивохо, обнародовав фото соответствующего удостоверения.

Добавим, Сергей Сивохо родился в Донецке. В июне появилась информация, что Сергей Сивохо баллотироваться в Верховную Раду Украины от партии "Слуга народа". Баллотировался он в 49-м одномандатном избирательном округе в Донецкой области, однако, проиграл.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, СНБО, Сергей Сивохо
 
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