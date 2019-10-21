«Субсидии в Украине»: Правительство упростило процедуру получения

21.10.2019 07:32

Вчера стало известно, что украинское правительство приняло решение об упрощении процедуры получения субсидий отдельным категориям граждан во время заседания двадцатого октября.

Как пишет replyua.net, об этом рассказал Правительственный портал. В частности, стало известно, что правительство Украины одобрило изменения в постановление, согласно которому упрощается процедура назначения жилищных субсидий для детских домов семейного типа, военнослужащих, а также украинцев, которым больше шестидесяти лет.



В сообщении также говорится: «В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормированную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное». В свою очередь руководитель Министерства социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в соцсети «Фейсбук» написала, что правительство внесло следующие изменения в порядок предоставления субсидий. В частности, речь идет о том, что было предоставлено право комиссиям органов местного самоуправления назначать субсидию детским домам семейного типа (ДДСТ) на сверхурочную площадь жилья; в доход ДДСТ не будет учитываться материальная помощь и стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобретенные ими транспортные средства; в сельской местности при назначении жилищной субсидии не будут учитываться доходы одного из супругов пенсионного возраста, который зарегистрирован по другому адресу; субсидия военнослужащим будет назначаться без получения информации об уплате ими единого социального взноса. Также пересмотрен алгоритм расчета платежа со следующего периода.