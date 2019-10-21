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Украина переходит на зимнее время: о чем стоит помнить

21.10.2019 12:32
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Украина переходит на зимнее время: о чем стоит помнить

Украина в воскресенье, 27 октября, перейдет на зимнее время.

OBOZREVATEL напоминает, что в ночь с 26-го на 27-е в 4 утра стрелки часов необходимо перевести на 3:00.

Так, переход на зимнее время позволит поспать в выходной день на один час дольше.

Отметим, большинство современных гаджетов умеют самостоятельно менять время, однако в других часах придется переводить время вручную.

В Украине перевод времени происходит два раза в год - весной на летнее время, а осенью - на зимнее.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, зима, перевод часов
 
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