Украина получила "безвиз" еще с двумя странами

21.10.2019 21:35

Пристайко Вадим, министр иностранных дел, сообщил, что для Украины открывается возможности путешествия в новые страны безвизово.

Так, есть уже договоренность с Колумбией и Эквадором о безвизовом режиме между этими странами и Украиной.

Также Пристайко сообщил, что Саудовская Аравия и Шри-Ланка предоставили оптимальные условия для украинских граждан, несмотря на то, что полный безвиз с этими государствами еще не действует.

Министр иностранных дел отмечает, что в работе "еще ряд стран", имея в виду, что обсуждение безвизового режима ведется еще с некоторыми другими странами.

На данный момент Украина имеет безвизовый режим со 128-ю странами. Этот показатель довольно неплох, особенно если сравнивать с тем же 2009 годом.

Источник: http://kr24.com.ua