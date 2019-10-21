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В смартфонах украинцев появился новый значок: стоит ли переживать
Вчера у клиентов оператора Vodafone в Украине в смартфонах появился новый значок – 4G+. Он отображается сверху экрана, там, где отображается качество и вид мобильной сети. Как рассказали UBR.ua в пресс-службе оператора, связано это с расширением полосы частот и, как следствие, улучшением качества передачи данных. В некоторых телефонах это отразилось, как появление значка 4G+. Об этом сообщают Вести.
«Появление значка 4G+ обусловлено т.н. технологией carrier aggregation (агрегация частот). Мы сейчас запускаем по Киеву дополнительные базовые станции для емкости 2600 диапазона. Как следствие, некоторые терминалы, когда видят два диапазона LTE 1800 и 2600 понимают, что их можно между собой объединить для повышения скорости передачи данных, обозначают это у себя значком 4G+», — рассказали UBR.ua в Vodafone Украина.
По словам мобильных операторов, как именно отображается значок сети 4G, зависит от модели конкретного телефона: где-то 4G, где-то LTE и т.д.
«У нас с момента запуска 4.5G в 2018 году, в зависимости от модели телефона, сеть lifecell может отображаться и как LTE, и как 4G+. Это зависит от конкретной модели смартфона», — отметили нам в lifecell.
Как заметила нам ведущий специалист по связям с общественностью компании «Киевстар» Ирина Леличенко, значок 4G+ появляется на территории действия технологии LTE Advanced. То есть, там, где включена функция объединения несущих (carrier aggregation) 1800 MHz + 2600 MHz.
«Это позволяет достигать более высоких скоростей передачи данных для 4G связи. Такое решение использует и Киевстар», — говорит Леличенко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, смартфон, мобильная связь
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