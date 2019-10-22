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Коммунальные платежи вырастут - кого коснется повышение тарифов
Уже в 2020 году семьи, получающие субсидии, будут платить на 5% больше за коммунальные платежи. Такие изменения были внесены в постановление Кабмина от 1998 года.
Об этом свидетельствует постановление Кабмина № 878 от 20 октября 2019 года, передает Диалог.UA.
Так Кабмин увеличил размер обязательного платежа для семей, получающих жилищную субсидию, до 20% от среднемесячного совокупного дохода семьи, хотя ранее им приходилось платить лишь 15%. Изменения вступят в силу с мая 2020 года. Отмечается, что фактическое повышение составит треть от предыдущей платежки у субсидианта. При этом в Кабмине пока не пояснили, как данное повышение обосновывается и с чем оно связано. Премьер-министр на брифинге в понедельник также не прокомментировал данное заявление.
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, коммунальные услуги, повышение тарифов, Кабмин, платежи
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