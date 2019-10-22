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Названы пять городов Украины с самым загрязненым воздухом

22.10.2019 13:23
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Названы пять городов Украины с самым загрязненым воздухом

В пяти украинских городах концентрация оксида углерода превысила предельно допустимую. Об этом 22 октября заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида во время брифинга ГСЧС.
По его словам, сеть гидрометеорологических организаций ведет в постоянном режиме наблюдение за загрязнением различными ингредиентами, включая оксид углерода.
"В Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе было превышение предельно допустимой концентрации, но такое превышение является характерным для такого осеннего периода, и ничего чрезвычайного на территории Украины нет", - заявил Кульбида.



Теги: Украина, город, воздух, загрязнение, метеоролог
 
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