Названы пять городов Украины с самым загрязненым воздухом

22.10.2019 13:23

В пяти украинских городах концентрация оксида углерода превысила предельно допустимую. Об этом 22 октября заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида во время брифинга ГСЧС.

По его словам, сеть гидрометеорологических организаций ведет в постоянном режиме наблюдение за загрязнением различными ингредиентами, включая оксид углерода.

"В Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе было превышение предельно допустимой концентрации, но такое превышение является характерным для такого осеннего периода, и ничего чрезвычайного на территории Украины нет", - заявил Кульбида.