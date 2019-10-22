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О чем Макрон и Путин договорились без Зеленского: РФ выдвинула новый ультиматум по Донбассу
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным о переговорах по Донбассу, в то время как президент Украины Владимир Зеленский находится в Японии с официальным визитом.
Дата встречи "Нормандской четверки" стала ключевой темой для беседы президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина, однако главы государств не пришли к какому-либо решению, передает Диалог.UA.
В пресс-службе Кремля озвучили детали переговоров и выдвинули Киеву очередной ультиматум по встрече. "От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в “нормандском формате” и в Контактной группе", - отметили в Москве. Речь идет о разведении сил и средств на двух согласованных участках линии фронта на Донбассе у н.п. Золотое и Петровское, а также имплементации скандальной “формулы Штайнмайера” в украинское законодательство. Подчеркивается, что Путин во время обсуждения возможности проведения очередного саммита “Нормандской четверки” опять сослался на необходимость продолжать тщательную подготовку. “Достигнута договоренность, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - добавили в Кремле.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Франция, переговоры, ультиматум, нормандская четверка, Макрон, Зеленский
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