О чем Макрон и Путин договорились без Зеленского: РФ выдвинула новый ультиматум по Донбассу

22.10.2019 14:10

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным о переговорах по Донбассу, в то время как президент Украины Владимир Зеленский находится в Японии с официальным визитом.

Дата встречи "Нормандской четверки" стала ключевой темой для беседы президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина, однако главы государств не пришли к какому-либо решению, передает Диалог.UA.

В пресс-службе Кремля озвучили детали переговоров и выдвинули Киеву очередной ультиматум по встрече. "От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в “нормандском формате” и в Контактной группе", - отметили в Москве. Речь идет о разведении сил и средств на двух согласованных участках линии фронта на Донбассе у н.п. Золотое и Петровское, а также имплементации скандальной “формулы Штайнмайера” в украинское законодательство. Подчеркивается, что Путин во время обсуждения возможности проведения очередного саммита “Нормандской четверки” опять сослался на необходимость продолжать тщательную подготовку. “Достигнута договоренность, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - добавили в Кремле.