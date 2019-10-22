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Украина вляпалась в еще один громкий международный скандал: подробности
Конгресс США взялся за полк «Азов», который планируется признать террористической организацией, приравненной к ИГИЛ.
Об этом в своем Телеграм-канале пишет журналист Тарас Березовец, передает from-ua.
По его словам, в США разворачивается громкий скандал, связанный с Украиной, о котором в самой Украине говорят незаслуженно мало. Сразу 40 конгрессменов, все члены Демократической партии, подписали требование к Госдепу внести полк «Азов» в список террористических организаций. Двигателем внесения в «чёрный список» выступил 32-летний конгрессмен-демократ от 11 округа г.Нью-Йорк Макс Н. Роуз.
Роуз является ветераном элитных частей ВС США. В активе бывшего капитана 1-й механизированной дивизии служба в Афганистане. Он награждён высшими орденами ВС, включая Бронзовую звезду и Пурпурное сердце. Одним словом, белая кость американской армии.
И именно такой безупречный во всех смыслах ветеран ВС стал лицом кампании по признанию «Азова» террористической организацией. То, что все серьезно, подтверждается и доказательной базой.
«Батальон Азов» - известная ультранационалистическая организация в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. ... В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, «Азов» рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами», - пишут в обращении конгрессмены.
Хуже всего, по мнению Березовца, что «азовцам» инкриминируют связь с террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года. «В своем манифесте стрелок упоминал, что тренировался вместе с «Батальоном Азов» в Украине». Дополнительной проблемой для «азовцев» является их признанная в США, Израиле и ЕС репутация как антисемитов.
В список иностранных террористических организаций, куда требуют включить «Азов», входят и Аль-Каида, Хамас, Хезболла, Боко Харам, ИРА (Ирландская республиканская армия) и ЭТА (террористическая организация, выступающая за независимость Страны Басков).
Теги: Украина, США, Донбасс, ООН, ФБР, антисемитизм, батальон "Азов", полк "Азов", террористы
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