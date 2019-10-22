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В Украине упростили порядок получения водительских прав
22.10.2019 14:30
В Украине вступили в силу новые правила выдачи водительских прав, сообщает РБК-Украина.
Изменения призваны снизить административный контроль в сфере подготовки водителей, а также должны усовершенствовать процедуру получения и обмена прав.
Основные нововведения, которые касаются процедуры подготовки водителей:
- допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;
- практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;
- срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до 2-х лет;
- возможность фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов;
- свидетельство об окончании автошколы в бумажном виде не выдается, вместо этого в электронном виде вносится в Единый реестр МВД.
Процедура оформления водительского удостоверения также изменилась. Основные нововведения:
- получить или обменять права невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность;
- в особых отметках водительского удостоверения предусмотрено внесение информации о группе крови и резус-факторе.
Теги: Украина, права, водитель
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