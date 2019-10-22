В Украине упростили порядок получения водительских прав

22.10.2019 14:30

В Украине вступили в силу новые правила выдачи водительских прав, сообщает РБК-Украина.

Изменения призваны снизить административный контроль в сфере подготовки водителей, а также должны усовершенствовать процедуру получения и обмена прав.

Основные нововведения, которые касаются процедуры подготовки водителей:

допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;

срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до 2-х лет;

возможность фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов;

свидетельство об окончании автошколы в бумажном виде не выдается, вместо этого в электронном виде вносится в Единый реестр МВД.

Процедура оформления водительского удостоверения также изменилась. Основные нововведения: