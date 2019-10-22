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Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался
Как передает replyua.net, украинский блогер, ветеран АТО Валерий Прозапас в своем блоге пишет о том, что многие удивились хамскому комментарию олигарха Коломойского после обсуждения скандального номера «95 Квартала» о Гонтаревой. Одиозный олигарх всыпал министрам Милованову и Бородянскому за критику своих любимцев и извинения перед Гонтаревой.
По словам ветерана АТО, на самом деле досточтимый Коломойский разумно из себя делает громоотвод для своих маленьких «зверушек», которых в зависимости от ситуации может называть то «друзьями», то «дебилами», но не надо забывать в каком кабинете и с кем он вел себя как хозяин и, кто на самом деле администрирует концентрированную власть президента. И ничего ему президент Зеленский не сделает. Наивно думать, что Коломойский от этого не перестраховался.
Валерий Прозапас уверен, что у Коломойского на президента точно что-то есть, и это что-то явно многих может удивить. Это же все объясняет – нормальная мафиозная тема, «добрым словом и пистолетом», власть в заложниках, все вынуждены делать вид, что все нормально, так Коломойский просто куражитс
Теги: Донбасс, ветеран, компромат, Коломойский, Зеленский
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