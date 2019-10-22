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Впервые за 13 лет в Украине появится новая банкнота в 1000 гривен
22.10.2019 18:40
Через несколько дней, 25 октября, Национальный банк Украины введет в обращение новую банкноту номиналом в 1 тысячу гривен, как и планировалось, сообщает Диалог.UA.
Согласно информации пресс-службы регулятора, выпуск новой банкноты в Украине состоится впервые за 13 лет. На сайте НБУ уточняется, что на лицевой стороне новой банкноты будет изображен портрет одного из основателей и первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского. А обратную сторону купюры будет украшать изображение здания президиума Национальной академии наук Украины. Размер новой банкноты составил 75 на 160 миллиметров, а основной цвет - голубой. Изначально в НБУ сообщили, что планируется ввести в обращение около 5 миллионов штук новых банкнот.
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, банк, банкнота
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