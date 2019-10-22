Зеленский встретится со Штайнмайером

22.10.2019 09:36

В рамках визита в Японию украинский президент проведет втсречи с немецким и бразильским коллегами.

ПрезидентВладимир Зеленский в рамках визита в Японию встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает интернет-издание Хроника.инфо.

По данным издания, встреча состоится в Токио 23 октября.

А 22 октября Зеленский встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Как сообщалось, Зеленский уже встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Читайте также: Зеленский встретился с премьером Японии

Кроме встреч с руководством страны, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию, чтобы присутствовать на интронизации японского императора Нарухито