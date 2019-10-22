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Зеленский встретится со Штайнмайером

22.10.2019 09:36
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Зеленский встретится со Штайнмайером

В рамках визита в Японию украинский президент проведет втсречи с немецким и бразильским коллегами.
ПрезидентВладимир Зеленский в рамках визита в Японию встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает интернет-издание Хроника.инфо.
По данным издания, встреча состоится в Токио 23 октября.
А 22 октября Зеленский встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Как сообщалось, Зеленский уже встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
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Кроме встреч с руководством страны, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию, чтобы присутствовать на интронизации японского императора Нарухито



Теги: Донбасс, Япония, встреча, Зеленский
 
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