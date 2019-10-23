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Богдан обсудил с послами G7 ситуацию с ПриватБанком
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив по поручению президента Украины Владимира Зеленского провели встречу с послами стран G7. Об этом сообщает пресс-служба Президента.
В ходе встречи собеседники обсудили приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине.
«Украинская сторона проинформировала о приоритетах и дальнейших шагах относительно инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также сообщила о том, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинг НАК „Нафтогаз Украины“ (отделение деятельности по транспортировке топлива) будут рассмотрены на следующей неделе», — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что особое внимание уделили переговорам с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков.
«Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам», — отмечается в сообщении.
Теги: Донбасс, ПриватБанк, посол, G7
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