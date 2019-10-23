Богдан обсудил с послами G7 ситуацию с ПриватБанком

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив по поручению президента Украины Владимира Зеленского провели встречу с послами стран G7. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В ходе встречи собеседники обсудили приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине.

«Украинская сторона проинформировала о приоритетах и ​​дальнейших шагах относительно инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также сообщила о том, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинг НАК „Нафтогаз Украины“ (отделение деятельности по транспортировке топлива) будут рассмотрены на следующей неделе», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что особое внимание уделили переговорам с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков.