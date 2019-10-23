- Богдан обсудил с послами G7 ситуацию с ПриватБанком20:47
- «Будет найден компромисс»: Гончарук рассказал некоторые подробности готовящейся земельной реформы20:39
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»20:29
- «Капитуляции не будет»: Зеленский объяснил, как решить ситуацию на Донбассе20:15
- В "Слуге народа" рассказали о скандале в партии20:06
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
- «Задержка пенсий»: Украинским пенсионерам задолжали 33,6 миллиарда гривен – Денисова19:38
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- Субсидия 2019: Кому теперь проще получить госпомощь18:45
- Зеленский вносит в Раду законопроект о разгосударствлении спиртовой отрасли18:33
«Будет найден компромисс»: Гончарук рассказал некоторые подробности готовящейся земельной реформы
Алексей Гончарук заявил журналистам информагентства УНИАН, что в итоге будет найден компромиссный вариант законодательной базы для проведения в Украине земельной реформы. При этом глава правительства допустил, что после запуска рынка иностранцы все-таки получат законное право покупать украинскую землю, сообщает replyua.net.
Алексей Гончарук сообщил, что парламентский комитет поддержал депутатский законопроект о запуске рынка земли в Украине. По словам главы правительства, это означает, что по оному из наиболее проблемных моментов будет найдено некое компромиссное решение. В частности, иностранцев на первых порах могут не допустить к рынку, однако спустя некоторое время они все же получат законное право приобретать землю в Украине.
Гончарук подчеркнул, что в одобренном парламентским комитетом законопроекте вообще нет никаких ограничений, касающихся граждан других стран. Вместе с тем, многие народные депутаты предлагаю ввести временные ограничения. Они будут действовать определенное время после запуска рынка, и затем их постепенно начнут снимать. Скорее всего, как раз такой компромиссный вариант закона и будет принят Радой в конечном итоге. Читайте также: «Полиграф так полиграф»: Бужанский рассказал свое видение того, что происходит внутри фракции «Слуги народа».
Теги: Донбасс, премьер-министр, законопроект, земля
- Британский премьер призвала ЕС активнее бороться с российской пропагандой
- Медведев взял под защиту сайгаков и севрюг
- Путин внёс в Госдуму законопроект о вхождении Крыма в состав России
- Россия готовится к новой войне: законопроект Путина для Думы подтвердил худшие опасения
- Путин на встрече с премьер-министром Израиля вел себя очень нервно (ВИДЕО)
- Россияне сняли ролик о том, как встречала премьера Медведева русская провинция (ВИДЕО)
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
- «Задержка пенсий»: Украинским пенсионерам задолжали 33,6 миллиарда гривен – Денисова19:38
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- «Грады», «Гвоздики», «Гиацинты», «Лягушки», «Рапиры» и танки: НВФ подтягивают вооружение к линии разграничения17:42
- В ОРЛО школа попала под обстрел: есть повреждения16:46
- В ОРДЛО из РФ перебросили «казачьи формирования»16:25
- ЧП в Лисичанске: город остался без воды, власть выхода не видит12:00
- Ситуация на КПВВ в Донбассе: На пункте пропуска «Гнутово» сегодня меньше всего машин09:12
- Ситуация на Донбассе: ВСУ понесли потери в зоне боевых действий07:45
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ22:35
- Богдан обсудил с послами G7 ситуацию с ПриватБанком20:47
- «Будет найден компромисс»: Гончарук рассказал некоторые подробности готовящейся земельной реформы20:39
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»20:29
- «Капитуляции не будет»: Зеленский объяснил, как решить ситуацию на Донбассе20:15
- В "Слуге народа" рассказали о скандале в партии20:06
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
- «Задержка пенсий»: Украинским пенсионерам задолжали 33,6 миллиарда гривен – Денисова19:38
- Любовный гороскоп-2020: кому непременно повезет в отношениях19:20
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- Субсидия 2019: Кому теперь проще получить госпомощь18:45
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств17:20
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- Опасное поведение у подростков: специалисты рассказали, за чем нужно следить родителям09:52
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер