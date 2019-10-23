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«Будет найден компромисс»: Гончарук рассказал некоторые подробности готовящейся земельной реформы

23.10.2019 20:39
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«Будет найден компромисс»: Гончарук рассказал некоторые подробности готовящейся земельной реформы

Алексей Гончарук заявил журналистам информагентства УНИАН, что в итоге будет найден компромиссный вариант законодательной базы для проведения в Украине земельной реформы. При этом глава правительства допустил, что после запуска рынка иностранцы все-таки получат законное право покупать украинскую землю, сообщает replyua.net.

Алексей Гончарук сообщил, что парламентский комитет поддержал депутатский законопроект о запуске рынка земли в Украине. По словам главы правительства, это означает, что по оному из наиболее проблемных моментов будет найдено некое компромиссное решение. В частности, иностранцев на первых порах могут не допустить к рынку, однако спустя некоторое время они все же получат законное право приобретать землю в Украине.

Гончарук подчеркнул, что в одобренном парламентским комитетом законопроекте вообще нет никаких ограничений, касающихся граждан других стран. Вместе с тем, многие народные депутаты предлагаю ввести временные ограничения. Они будут действовать определенное время после запуска рынка, и затем их постепенно начнут снимать. Скорее всего, как раз такой компромиссный вариант закона и будет принят Радой в конечном итоге. Читайте также: «Полиграф так полиграф»: Бужанский рассказал свое видение того, что происходит внутри фракции «Слуги народа».



Теги: Донбасс, премьер-министр, законопроект, земля
 
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