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Члены НВФ рассылают провокационные сообщения бойцам ВСУ

23.10.2019 15:00
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Члены НВФ рассылают провокационные сообщения бойцам ВСУ

Члены НВФ на Донбассе продолжают рассылать СМС-ки со странным содержанием украинским военнослужащим, которыми хотят их запугать и подорвать боевой дух. Соответствующие фото сообщений на своей странице в Facebook опубликовал Константин Реуцкий.

Пользователь сравнил новые сообщения с полученными в феврале 2019 года и отметил:

«SMS-спам для бойцов ВСУ. Накануне „второго Минска“ и наши дни. Меняется текст, но не цель».

В сообщениях члены НВФ пишут:

«Разведение сил — не позор, а первый шаг к миру».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ВСУ, НВФ, провокации
 
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