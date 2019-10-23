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«До +24»: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие дни

23.10.2019 18:15
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«До +24»: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие дни

Народный синоптик Наталья Диденко порадовала украинцев новым прогнозом погоды, передает replyua.net.

По ее словам, в четверг, 24 октября, на территории Украины ожидается теплая погода, туманы, осадки все еще маловероятны. Об этом эксперт написала на своей личной странице в «Фейсбук». В частности, по прогнозу Диденко, завтра температура воздуха днем составит +15 +20 градусов, на западе до +24 градусов. А вот похолодание начнется с понедельника, 28 октября.

Что касается столицы Украины, то в Киеве в четверг также будет без осадков, туман, +16 +19 градусов. Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали, что в среду23 октября, в отдельных районах температура воздуха начнет снижаться. По их данным, 23 октября, в среду, холодный циклон ворвется в западные и северные области. В дневные часы в дневные часы синоптики прогнозируют всего 14-18 градусов со знаком плюс. В остальных областях температура снизится на один-два градуса. В последующие дни похолодание продолжится, и уже к следующим выходным в отдельных регионах ночью ожидаются заморозки. Кроме этого, синоптик Николай Кульбида предупреждал о похолодании после 22 октября. Согласно его прогнозу, бабье лето будет продолжаться только до середины следующий недели.



Теги: Донбасс, потепление, прогноз погоды
 
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