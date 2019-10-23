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«Хотят избавить ВСУ «зрения»: Россия завезла на Донбасс новое электромагнитное оружие

23.10.2019 11:00
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Стало известно, что благодаря работе волонтеров фонда «Повернись живим» было установлено, что страна-агрессор Российская Федерация привезла на территорию временно оккупированного Донбасса для террористов «ЛДНР» новое электромагнитное оружие.

Отмечается, что данный вид оружия применяется для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые Вооруженные силы Украины научились успешно использовать в противостоянии стране-агрессору Российской Федерации.

В частности, волонтеры фонда «Повернись живим» отметили: «Электромагнитные ружья такого типа, как REX 1 российского концерна «Калашников», подавляют сигнал навигации и связи беспилотника». Отмечается также, что механизм их действия прост, но эффективен для противника и опасен для Вооруженных сил Украины. Так, новое оружие позволяет террористам «ЛДНР» притягивать к себе беспилотники Вооруженных сил Украины, которые в фонде называют «глазами» армии. «К сожалению, за последний месяц на передовой таким образом было потеряно четыре украинских дрона», - пояснили эксперты в фонде «Повернись живим». 



Теги: Россия, Донбасс, оружие, ВСУ
 
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