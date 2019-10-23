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Кабмин утвердил перенос рабочих дней на новогодние праздники
Кабинет министров Украины поддержал перенос рабочих дней в январе 2020 года на период празднования Нового года и Рождества. Такле решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.
Так, по распоряжению, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2020 году 7 января — Рождества — руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендуется перенести в 2020 году рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января. Кроме того, в начале года правительство утвердило дополнительные выходные в 2019 году. Так, перенесены рабочие дни с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря и со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.
Соответственно, на новогодние и рождественские праздники украинцы будут отдыхать с 29 декабря по 1 января включительно, а также с 4 по 7 января 2020 года.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, праздники, новый год, Кабмин
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