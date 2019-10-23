«Капитуляции не будет»: Зеленский объяснил, как решить ситуацию на Донбассе

23.10.2019 20:15

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об «особом статусе» Донбасса не предусматривает отказ от этих неподконтрольных территорий. Об этом глава государства заявил в комментарии «Сегодня».



Так, Зеленский отметил, что никто не будет предавать украинцев:

«Ну, слушайте, никто предавать Украину не будет, и капитуляции не будет — ничего не будет. И все это понимают! Мало того, большинство людей в Украине это понимают. И все наши европейские коллеги, нас, скажем так, всегда поддерживали — и в минском процессе, и в восстановлении Украины, наших территорий, — они все, все об этом говорят».

По словам президента, власть не будет сдавать территории, а просто хочет диалога:

«Все понимают, что никто не будет сдавать территории, и никто не хочет, чтобы было у нас Приднестровье. Пусть не обижаются наши молдавские коллеги, такой пример я привел, но — без дипломатии нельзя решить этот вопрос. Без разговора нельзя решить этот вопрос. Без обсуждения любых условий нельзя решить этот вопрос. Без прекращения огня нельзя решить этот вопрос. Без встреч нельзя решить этот вопрос. Сидеть дома или просто говорить, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря личному воображению, или просто в разговорах в ток-шоу — нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят… Когда говорят люди на высшем уровне! Когда говорит „Четверка“ в „нормандском формате“».

Источник: https://donpress.com