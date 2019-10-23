На следующей неделе украинские шахтеры начнут в Киеве протест

23.10.2019 14:20

В следующий вторник, 29 октября, шахтеры, представляющие все регионы Украины, намерены начать акцию протеста в Киеве и требовать погасить задолженность по зарплате.

Как передает replyua.net, об этом сегодня председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец написал на своей странице в Facebook. «29 октября шахтеры из всех регионов Украины приедут в Киев на акцию протеста... Основное требование протестующих - выделение 1 млрд гривен на выплату задолженности по зарплате, сумма которой по состоянию на 21 октября уже составляет 1,172 млрд гривен», - написал он.



Кроме того, Волынец добавил, что горняки собираются провести пикет Верховной Рады: депутаты должны окончательно внести изменения в госбюджет 2019 года, выделив деньги для погашения долгов шахтерам. Документ соответствующего содержания ранее парламентарии приняли в первом чтении.



«Коллективы шахтеров настроены решительно и намерены оставаться в Киеве до тех пор, пока не будет принято решение о выделении средств на погашение задолженности», - подчеркнул глава профсоюза. Ранее, 11 октября, в Северодонецке горняки из трех шахт пикетировали здание Луганской областной военно-гражданской администрации.