Нацбанк вводит банкноту в 1000 гривен: как она выглядит (ФОТО)

23.10.2019 15:47

Нацбанк Украины вводит в денежное обращение новую банкноту.

Так, ранее анонсировали выпуск деньги номиналом в 1000 гривен.

Стало известно, что будет напечатано 5 миллионов банкнот.

Войдет в оборот купюра уже 25 октября.

Так, дизайн банкноты - в стиле обновленных "сотки", "двадцатки" и "пятисотки". Цвет преимущественно голубой.

На одной стороне купюры изображен Вернадский, которого почитают за большой вклад в науку. На обратной стороне модно заметить здание президиума Национальной академии наук.

Источник: http://kr24.com.ua