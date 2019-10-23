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Нацбанк вводит банкноту в 1000 гривен: как она выглядит (ФОТО)
23.10.2019 15:47
Нацбанк Украины вводит в денежное обращение новую банкноту.
Так, ранее анонсировали выпуск деньги номиналом в 1000 гривен.
Стало известно, что будет напечатано 5 миллионов банкнот.
Войдет в оборот купюра уже 25 октября.
Так, дизайн банкноты - в стиле обновленных "сотки", "двадцатки" и "пятисотки". Цвет преимущественно голубой.
На одной стороне купюры изображен Вернадский, которого почитают за большой вклад в науку. На обратной стороне модно заметить здание президиума Национальной академии наук.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, деньги, банкнота
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