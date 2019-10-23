- Украине выдвинули новый ультиматум16:03
- Нацбанк вводит банкноту в 1000 гривен: как она выглядит (ФОТО)15:47
- Оккупанты в Крыму пошли на новую подлость: Аксенов сделал заявление15:30
- «Россия сознательно идет на конфликт»: Эксперт прогнозирует провал газовых переговоров с Москвой15:15
- Члены НВФ рассылают провокационные сообщения бойцам ВСУ15:00
- Сделка Зеленского и Путина по Донбассу поставила под угрозу тысячи жизней : «будет самый настоящий ад»14:48
- Зеленский обратился к Украине: "Я этого не допущу!"14:30
- На следующей неделе украинские шахтеры начнут в Киеве протест14:20
- Раскол в партии «Слуга народа»: Зеленский сделал важное заявление14:00
- Зеленский призвал всех членов финкомитета Верховной Рады пройти детектор лжи13:45
Оккупанты в Крыму пошли на новую подлость: Аксенов сделал заявление
Оккупанты на аннексированном полуострове собрались из целого поселка создать игорную зону для туристов и богачей.
Ставленник Кремля в аннексированном Россией Крыму Сергей Аксенов заявил, что соответствующие документы отправлены руководству РФ. Новое место для развлечений "власти" захваченного Крыма планируют сделать в поселке Кацивели, чтобы привлекать на аннексированный полуостров туристов и богатых людей, передает Диалог.UA со ссылкой на ТАСС.
Подконтрольный Кремлю главарь Крыма Сергей Аксенов заявил российским СМИ, что соответствующий документ оккупанты уже направили правительству Российской Федерации и необходимые соглашения заключат в течение ноября.
По словам "главы" полуострова, азартные игры будут ориентированы на богатых отдыхающих, а инвесторы сделают игорную зону по мировым стандартам. Аксенов убежден, что санкции против России не помешают оккупантам развивать игорный бизнес в Крыму, который будут создавать несколько лет.
Ранее Аксенов высказался о возобновлении запуска поездов из материковой Украины на оккупированный полуостров, заявив, что Крым к этому готов, ожидая одобрения главы России Путина. По словам ставленника Кремля, сейчас дело за Украиной в вопросе ж/д сообщения.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Крым, оккупанты, Аксенов
- На Херсонщине открыли памятник крымчанам, павшим в боях с российскими оккупантами
- Кремль наглеет "по полной": из-за путинского моста оккупанты еще на три дня перекроют Керченский пролив
- В оккупированном Крыму "исчезли" миллионы людей: что происходит
- Откровения боевика, воевавшего на Донбассе: Захарченко - бандит и клоун, а Путин – предатель (ВИДЕО)
- Путин упразднил Крымский федеральный округ
- В Крыму украинские радиостанции глушат российскими
- ЧП в Лисичанске: город остался без воды, власть выхода не видит12:00
- Ситуация на КПВВ в Донбассе: На пункте пропуска «Гнутово» сегодня меньше всего машин09:12
- Ситуация на Донбассе: ВСУ понесли потери в зоне боевых действий07:45
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ22:35
- В Луганске произошло масштабное ДТП22:11
- Соцсети: На северо-западе Горловки идет бой21:38
- Жители ОРДО: Скоро весь Донецк может превратиться в сплошной контейнер для наркотиков20:09
- Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»19:08
- В ОРДЛО распространяется лживая информация об Украине, — разведка17:42
- В Луганске отапливается только 200 домов из 1300. В Донецке просят тепло не включать16:41
- Украине выдвинули новый ультиматум16:03
- Нацбанк вводит банкноту в 1000 гривен: как она выглядит (ФОТО)15:47
- Оккупанты в Крыму пошли на новую подлость: Аксенов сделал заявление15:30
- «Россия сознательно идет на конфликт»: Эксперт прогнозирует провал газовых переговоров с Москвой15:15
- Члены НВФ рассылают провокационные сообщения бойцам ВСУ15:00
- Сделка Зеленского и Путина по Донбассу поставила под угрозу тысячи жизней : «будет самый настоящий ад»14:48
- Зеленский обратился к Украине: "Я этого не допущу!"14:30
- На следующей неделе украинские шахтеры начнут в Киеве протест14:20
- Раскол в партии «Слуга народа»: Зеленский сделал важное заявление14:00
- Зеленский призвал всех членов финкомитета Верховной Рады пройти детектор лжи13:45
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- Опасное поведение у подростков: специалисты рассказали, за чем нужно следить родителям09:52
- Появился честный рейтинг самых противных знаков Зодиака08:53
- Медики подсказали, как защитить сердце и сосуды в осеннюю непогоду22:15
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса