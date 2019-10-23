Оккупанты в Крыму пошли на новую подлость: Аксенов сделал заявление

23.10.2019 15:30

Оккупанты на аннексированном полуострове собрались из целого поселка создать игорную зону для туристов и богачей.

Ставленник Кремля в аннексированном Россией Крыму Сергей Аксенов заявил, что соответствующие документы отправлены руководству РФ. Новое место для развлечений "власти" захваченного Крыма планируют сделать в поселке Кацивели, чтобы привлекать на аннексированный полуостров туристов и богатых людей, передает Диалог.UA со ссылкой на ТАСС.

Подконтрольный Кремлю главарь Крыма Сергей Аксенов заявил российским СМИ, что соответствующий документ оккупанты уже направили правительству Российской Федерации и необходимые соглашения заключат в течение ноября.

По словам "главы" полуострова, азартные игры будут ориентированы на богатых отдыхающих, а инвесторы сделают игорную зону по мировым стандартам. Аксенов убежден, что санкции против России не помешают оккупантам развивать игорный бизнес в Крыму, который будут создавать несколько лет.

Ранее Аксенов высказался о возобновлении запуска поездов из материковой Украины на оккупированный полуостров, заявив, что Крым к этому готов, ожидая одобрения главы России Путина. По словам ставленника Кремля, сейчас дело за Украиной в вопросе ж/д сообщения.



Источник: www.dialog.ua