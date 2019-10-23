Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Онлайн-трансляция проверки полиграфом Дубинского и Арахамии

23.10.2019 21:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Онлайн-трансляция проверки полиграфом Дубинского и Арахамии

Сегодня в 20 часов 00 минут началась проверка детектором лжи двух народных депутатов от партии «Слуга народа» Александра Дубинского и Давида Арахамии. Причем телеканал «НАШ» ведет онлайн-трансляцию данного «мероприятия».

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, народные избранники пройдут проверку на полиграфе двадцать третьего октября на Грушевского в столице Украины, рядом с правительственным кварталом. Как известно, прохождение депутатов теста на детекторе лжи связано со скандалом о якобы проплаченном голосовании против антикоррупционного проекта закона.



Напомним, ранее мы уже сообщали, что в партии «Слуга народа» начали вести переговоры с ведомствами государства, преследуя цель организации массовой проверки своих народных депутатов, представляющих финансовый комитет. Тогда с такого рода заявлением выступил руководитель фракции Давид Арахамия. Кроме того отмечалось, что руководство политической партии «Слуга народа» перед вероятной проверкой на полиграфе, приняло решение срочно провести переговоры с членами финансового комитета, чтобы заслушать их объяснения. Читайте также: «Проверка на детекторе лжи и взятка в $30 000»: «Слуга народа» срочно собирает членов комитета Дубинского.



Теги: Донбасс, проверка, полиграф
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх