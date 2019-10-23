Онлайн-трансляция проверки полиграфом Дубинского и Арахамии

23.10.2019 21:20

Сегодня в 20 часов 00 минут началась проверка детектором лжи двух народных депутатов от партии «Слуга народа» Александра Дубинского и Давида Арахамии. Причем телеканал «НАШ» ведет онлайн-трансляцию данного «мероприятия».



Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, народные избранники пройдут проверку на полиграфе двадцать третьего октября на Грушевского в столице Украины, рядом с правительственным кварталом. Как известно, прохождение депутатов теста на детекторе лжи связано со скандалом о якобы проплаченном голосовании против антикоррупционного проекта закона.





Напомним, ранее мы уже сообщали, что в партии «Слуга народа» начали вести переговоры с ведомствами государства, преследуя цель организации массовой проверки своих народных депутатов, представляющих финансовый комитет. Тогда с такого рода заявлением выступил руководитель фракции Давид Арахамия. Кроме того отмечалось, что руководство политической партии «Слуга народа» перед вероятной проверкой на полиграфе, приняло решение срочно провести переговоры с членами финансового комитета, чтобы заслушать их объяснения. Читайте также: «Проверка на детекторе лжи и взятка в $30 000»: «Слуга народа» срочно собирает членов комитета Дубинского.