Против Порошенко открыли новое уголовное дело: в НАБУ сообщили подробности

23.10.2019 11:15

Против бывшего украинского гаранта открыли новое уголовное дело из-за его возможной халатности

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передают «Украинские новости».

«Детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса», — говорится в документе.

Утверждается, что дело открыли по исполнению решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал НАБУ начать расследование.

Сам документ датирован 7 октября.

Как сообщалось ранее, уголовное дело, которое касается злоупотребления властью со стороны людей из Администрации Петра Порошенко, направили в НАБУ. Речь идет о злоупотреблениях, которые имели место в 2017 году, об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«По версии следствия, должностные лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, вероятно действуя по указаниям должностных лиц Администрации президента, в течение 2017 принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или не проведения таких проверок вообще».

В уголовном производстве, которое касается этого дела, Генпрокуратура определила подследственность по детективам НАБУ. Действия служащих подпадают под ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Источник: https://politeka.net