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Раскол в партии «Слуга народа»: Зеленский сделал важное заявление
Владимир Зеленский предложил весьма интересный способ выяснить, является ли информация о получении взяток нардепами «Слуги народа» правдивой или это попытка политических оппонентов дискредитировать партийцев
Как известно, САП зарегистрировала уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды народными депутатами «Слуги народа» — ранее им были предъявлены обвинения во взяточнистве. Президент прокомментировал случившееся. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Facebook-публикацию президента.
Владимир Зеленский сказал, что ситуация – это ничто иное как попытка дискредитировать фракцию «Слуги народа»:
« Многие думают, что международный визит Президента в далекую страну — удобная возможность дискредитировать фракцию «слуги народа» и посеять раздор и раскол, который слишком понравится нашим врагам — и внешним, и внутренним».
Владимир Зеленский сказал «недоброжелателям» следующее:
«Если вы так на самом деле думаете, то глубоко ошибаетесь. Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины».
Президент выразил пожелание, чтобы все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики прошли проверку на детекторе лжи:
«…Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и ответить — какими бы горькими они были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по «решение вопросов». Зеленский добавил, что если подозрения оправдаются – будет жесткая читка среди нардепов. Гарант добавил, что считает предложенную процедуру справедливой:
«Механизм, по-моему, прост и прозрачен. А потому — намного лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы. Мы шли на выборы под лозунгом «Сделаем это вместе!» Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Итого — то вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других».
Напомним, по информации САП, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили по 30 тыс. Долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании Комитета Верховной Рады.
Ранее мы писали о том, что народных депутатов из президентской партии «Слуга народа» заподозрили в получении взяток.
Сведения уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины — принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование в соответствии с ч. 7 ст. 214 УПК Украины поручено детективам НАБУ. Процессуальное руководство будет осуществлять Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, партия, Слуга народа, Зеленский
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