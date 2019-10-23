Сделано роковое заявление о встрече Путина и Зеленского, все изменилось: первые подробности

23.10.2019 08:28

Одновременно и сенсационный, и предсказуемый поворот произошел в организуемом ранее «Нормандском формате» — у Владимира Путина пошли на попятную.

Официальный Кремль заявили о приостановке подготовки встречи в «Нормандском формате». Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«»Нормандский формат» испытывает трудности с тем, чтобы подготовить саммит. Это затягивает ситуацию и отнимает столь ценное время», — идет речь в заявлении.

В Кремле добавили, что подготовка встречи пока невозможна, так как сейчас «меняется позиция одной из сторон переговоров». Напомним, вчера, 21 октября прошел телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

«При обсуждении возможности проведения очередного саммита «нормандской четверки» Президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений. Условлено, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел», — идет речь в сообщении.

В то же время украинский новостной ресурс «Легитимный» со ссылкой на свои источники сообщает весьма любопытные детали телефонного звонка:

«Президент Франции уговаривал президента России пойти на уступки Украине, которая попытается сделать отвод вооружения сейчас, но скорее всего им это не удастся из-за политически нестабильной ситуации в стране», — идет речь в данном сообщении. Более того, по словам источника, Макрон призвал Путина «пойти на уступки Зеленскому, против которого сейчас объединилась вся «украинская партия войны»».

Известно также, что Макрон дал Путина своеобразное обещание взамен на выполнение своей вышеупомянутой «просьбы»:

«…обещал Путину, что вопрос Крыма в Нормандском формате поднимать в таком случае не будут, а обсудят только вопросы по Донбассу и дальнейшие шаги. Примут пошаговую дорожную карту, под которой подпишутся все четыре Президента», — отмечается в сообщении.

Источник: https://politeka.net