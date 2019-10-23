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Сделка Зеленского и Путина по Донбассу поставила под угрозу тысячи жизней : «будет самый настоящий ад»
Разведение войск на Донбассе приведет к настоящему аду полнейшего беззакония
Как передает Politeka.net, такое мнение у себя на страничке в Facebook опубликовал волонтер Роман Доник.
Он указал на серьезные риски, сопряженные с разведением войск на Донбассе.
«Все дело в том, что люди, пришедшие воевать, и дальше будет делать это, причем, с обеих сторон. Только украинцы защищают собственную землю, а «псы войны» противника приехали за деньгами и адреналином. Также продолжится «обкатка в боевых условиях» российских курсантов и офицеров», — считает он.
И как следствие, на Донбассе появится узкая полоска Сомали.
«Там образуется «серя зона», внутри которой будет самый настоящий ад беззакония. Далее ситуация лишь усугубиться. Руководство Генштаба начнет «получать по голове» от власти за неспособность контролировать войска, и клерки примутся наводить порядок. Ведь те, кто пришел на Донбасс воевать, не собираются «охранять кукурузу», и эти люди будут искать войну, уничтожая врага, пришедшего на нашу землю», — заключил волонтер.
Напомним, 16 октября во время пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, что состоялась в Риге Владимир Зеленский заявил: «Семидневный срок тишины – это не новость для Украины и всех участников Трехсторонней группы в Минске. Поэтому мы будем ждать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать, что да, семь дней не было обстрелов. На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и тогда мы можем говорить об отводе».
Теги: Донбасс, Путин, Зеленский
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