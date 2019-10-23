Стало известно, какие "сюрпризы" подарит украинцам новый Трудовой кодекс

23.10.2019 10:47

Обсуждение нового Трудового кодекса не утихает уже несколько недель подряд. И это несмотря на то, что законопроект №1658 был зарегистрирован еще в 2014-м, потом претерпел немало изменений и в итоге был принят Верховной Радой прошлого созыва в первом чтении.

Впрочем, документ сейчас в активной работе, его авторы – в не менее активном поиске, так что не исключено, что в итоге мы будем иметь нечто совершенно новое и неожиданное. Но есть несколько моментов, о которых в последнее время не говорил только ленивый.

В частности, авторы нового документа планируют внести изменения в процедуру приема-увольнения наемного работника, а также по продолжительности отпусков, процедуре проведения забастовок и т.д. И у документа, как уже писала "КП" в Украине", есть немало как сторонников, так и противников.

У сторонников несколько основных аргументов. Во-первых, старый документ, принятый еще в 1971 году, за прошедшие почти полвека безнадежно устарел. Во-вторых, сторонники документа всерьез убеждены, что права работодателей в нашей стране сильно ущемлены и с этим пора что-то делать – например, облегчить процедуру увольнения работника. А премьер-министр Алексей Гончарук уже начинает соблазнять международных инвесторов перспективами максимальной либерализации трудового законодательства.

Противники нового Кодекса берут за основу слова председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, которая открыто заявила, что новый кодекс будет составлен исключительно в интересах работодателя и пояснила: "это означает, что мы будем немного "наезжать" на права и дискриминировать наемного рабочего".

Немало экспертов считают: именно ограничение прав наемных работников – это как раз тот пункт, ради которого все и затевалось. Под флагом борьбы с "пережитками советского прошлого" проталкиваются антисоциальные инициативы, главная из которых – возможность уволить сотрудника в один день без шума и пыли.

Работать придется еще больше

Многие СМИ написали о том, что проект нового кодекса увеличивает отпуск с 24 до 28 дней, назвав это "хорошей новостью". На практике же, говорят эксперты, речь идет о закамуфлированном сокращении отпуска.

- Дело в том, что законопроект включает в 28-дневный отпуск неделю неоплачиваемого больничного, который можно будет отдельными днями взять на протяжении года, - пояснил в комментарии "КП" в Украине" экономист Андрей Мартынюк. - Лоббисты закона уверяют, что таким образом они борются с прогулами и покупкой больничных, но это блеф чистой воды. Основная цель – сократить расходы Фонда социального страхования. А весь "банкет" пройдет за счет наемных сотрудников. После так называемого "увеличения" отпуска с 24 до 28 дней, по факту мы будем иметь 21 день отпуска и 7 дней больничного за свой счет.

Вопрос не в том, назрели ли изменения в трудовое законодательство, а в том, что гражданам предлагают взамен, добавляет аналитик Алексей Кущ.

- Так называемое "уравнивание в правах" работодателя и наемного работника на деле означает сокращение социальных обязательств бизнеса в части, скажем, предоставления оплачиваемого отпуска или упрощения процедуры увольнения. И это притом, что бизнес и сейчас обладает колоссальным инструментом давления на свой персонал в виде теневой зарплаты, так что действующие нормы ТК хотя бы отчасти компенсируют этот диспаритет.

Вполне обоснованные опасения вызывают и планы по росту продолжительности рабочего дня с нынешних 8 до 12 часов. И это в то время, как в Европе все настойчивее говорят о сокращении рабочего дня и рабочей недели.

Авторы нового документа предлагают снять 40-часовое ограничение рабочей недели, поясняя: сотрудники и так перерабатывают! Согласитесь, аргумент просто железный: вместо того, чтобы бороться с нарушением трудовых прав, эти нарушения хотят просто узаконить.

Дискриминация или борьба с дискриминацией?

Из ТК также хотят исключить запрет на увольнение беременных как явный пережиток советского прошлого. Если сотрудница уйдет в декретный отпуск, работодатель сможет принимать решение на свое усмотрение – сохранять за ней рабочее место или нет.

Примечательно, что эту явно дискриминационную норму лоббисты представляют как борьбу с дискриминацией. Мол, работодатели не торопятся брать на работу девушек и молодых женщин, опасаясь, что им придется оплачивать возможный декретный отпуск, и это, в свою очередь, ведет к дискриминации при приеме на работу. А нет декрета – нет и дискриминации!

Правда, на эту скандальную норму уже отреагировал президент Владимир Зеленский, пообещав, что предложения будут учтены, а ошибки – вычищены.

"Права специалистов должны быть защищены. Такие вопросы, как о женщинах в декрете, мы снимем", - пообещал Зеленский.

ТК подталкивает к эмиграции

Среди других нововведений, которые периодически всплывают в информпространстве - легализация удаленной работы, а также освобождение от налога молодых специалистов до 27 лет. По задумке авторов, это будет хорошим стимулом для молодежи остаться в стране.

Однако экономисты говорят, что в целом новый кодекс приведет как раз к обратному и подтолкнет самых активных украинцев к миграции.

"Мне почему-то казалось, что проблемы на трудовом рынке Украины нужно решать, но их решили просто узаконить, дабы у работодателя была над наемным рабочим полная свобода действий, - написал на своей странице в соцсети правозащитник и журналист Дмитрий Василец. - В Верховной Раде по факту нет политических партий, готовых реально защищать социальные гарантии общества, ни одной даже левоцентристской партии в парламенте не представлено. Все партии правые и ультраправые, под контролем олигархов-миллиардеров. Профсоюзы, которые в теории должны защищать права рабочих, просто молчат, и не делают никаких практических действий, направленных на реальную защиту прав. Закономерный итог, демонтаж социальных обязательств бизнеса, и принятие трудового кодекса с правами на уровне "крепостного права", с вариантом для граждан свалить за границу".

Источник: https://from-ua.com