Субсидии таки урежут: премьер-министр сделал важное заявление

23.10.2019 13:30

Изменения формулы начисления субсидий состоятся не ранее мая 2020 года, а в нынешнем отопительном сезоне помощь государства в оплате коммунальных услуг не уменьшается.

Об этом говорится в комментарии правительства относительно принятого 20 октября постановления, по которому с 1 мая следующего года размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий вырастет с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, передает УНИАН.

«Постановлением изменен процент – с 15 до 20%, который домохозяйство платит за коммуналку. Однако изменения в формуле начисления субсидий состоятся с мая 2020 года, то есть после завершения отопительного сезона. При этом подходы остаются те же: чем меньше доходы, тем больше помощь. Более того, принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а, следовательно, больший размер субсидии», - сказано в сообщении на правительственном портале.

Также субсидии станут более адресными, и их получат именно те, кто действительно нуждается, отметили в Кабмине.

«Мы хотим, чтобы больше в программе субсидий оставалось для наименее состоятельных категорий. Например, детских домов семейного типа, которые ранее не были в программе, и семей с низкими доходами», - цитирует премьер-министра Алексея Гончарука его пресс-служба.

Также в правительстве отметили, что в отопительном сезоне 2020-2021 годов никакого ухудшения для субсидиантов новое постановление не предусматривает.

Источник: https://from-ua.com