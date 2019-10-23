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Субсидия 2019: Кому теперь проще получить госпомощь

23.10.2019 18:45
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Субсидия 2019: Кому теперь проще получить госпомощь

Изменения в Порядок назначения субсидий правительство вносит практически каждый год. Изменения прошлого года лишили субсидий тысячи украинцев, а тысячи семей распались, официально оформив развод.

Изменения этого года, наоборот, добавят число получателей этого вида государственной помощи. О самых важных нововведениях журналисту ZI рассказала начальник УТиСЗН Константиновской райгосадминистрации Галина Балашова.

Изменение, которое даст возможность получить субсидии многим украинцам, касается сельских пенсионеров. Теперь назначить субсидию могут мужу и жене, зарегистрированным по разным адресам. Главные условия: чтобы им обоим исполнилось 60 лет и зарегистрированы они были в сельской местности. Для городских пенсионеров такие изменения не предусмотрены.

И еще - при назначении субсидии семьям военнослужащих в этом отопительном сезоне не будут учитывать, заплатили они единый социальный взнос или нет. Как не будут отказывать в назначении субсидии владельцам автомобильных прицепов, как было ранее.

https://zi.ua 



Теги: Донбасс, помощь, субсидия
 
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