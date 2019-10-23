- «Будет найден компромисс»: Гончарук рассказал некоторые подробности готовящейся земельной реформы20:39
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»20:29
- «Капитуляции не будет»: Зеленский объяснил, как решить ситуацию на Донбассе20:15
- В "Слуге народа" рассказали о скандале в партии20:06
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
- «Задержка пенсий»: Украинским пенсионерам задолжали 33,6 миллиарда гривен – Денисова19:38
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- Субсидия 2019: Кому теперь проще получить госпомощь18:45
- Зеленский вносит в Раду законопроект о разгосударствлении спиртовой отрасли18:33
- «До +24»: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие дни18:15
Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
Команда действующего украинского лидера Владимира Зеленского реально формирует план вероятного введения полной блокады оккупированной части Луганской и Донецкой областей
Как сообщает Politeka, такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Facebook известный украинский политик, бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий украинского государства Георгий Тука.
Так, Тука прокомментировал слухи относительно дедлайна Владимира Зеленского по вопросу Востока Украины.
По его мнению, если до конца текущего года президент украинского государства не сможет мирно урегулировать вопрос, то он будет принимать достаточно жесткие решения. Источники бывшего замминистра утверждают, что в команде Зеленского действительно рассматривается такого рода идея.
«На прошлой неделе я и сам получил информацию о том, что такая идея обсуждается определенной частью ЗЕкоманды». Он добавил: «Всем мирным жителям временно оккупированных территорий Донбасса дадут шанс на протяжении шестидесяти суток переехать на территорию подконтрольной Киеву Украины. Все кто не успеют это сделать – останутся в ОРДЛО, ведь по истечению срока все пропуски будут закрыты, а периметр вокруг «ЛДНР» обнесут валом с фортификационными сооружениями», — написал Тука в своем аккаунте.
Также ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского предупредили о том, чтобы он не тратил время впустую и не надеялся на переговорный процесс с Российской Федерацией
Газовые переговоры с Российской Федерацией, скорее всего, завершатся провалом для Украины. Такое мнение высказал Михаил Гончар. Эксперт по вопросам энергетики объяснил, что Москва здесь осознано идет на конфликт, поскольку хочет выторговать наиболее выгодные для себя условия.
Михаил Гончар не верит в успешный исход переговоров между Украиной и РФ по транзиту российского газа. Эксперт объяснил, что здесь действительно немного поводов для оптимизма. В Кремле прекрасно понимают, что к власти в Украине пришла неопытная команда, и постоянно получают подтверждения этому. Поэтому Москва сейчас осознанно идет на создание конфликтной ситуации.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Зеленский
- Разумков объяснил, как новая власть планирует проводить реинтеграцию Донбасса
- В Минске сегодня вновь пытаются остановить безумие донбасских сепаратистов
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей
- Где оккупанты Донбасса спрятали якобы отведенные танки и САУ
- Коммунисты "ЛНР" боятся, что "власти" их "обидят"
- У донецких и луганских боевиков растут не боевые потери
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
- «Задержка пенсий»: Украинским пенсионерам задолжали 33,6 миллиарда гривен – Денисова19:38
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- «Грады», «Гвоздики», «Гиацинты», «Лягушки», «Рапиры» и танки: НВФ подтягивают вооружение к линии разграничения17:42
- В ОРЛО школа попала под обстрел: есть повреждения16:46
- В ОРДЛО из РФ перебросили «казачьи формирования»16:25
- ЧП в Лисичанске: город остался без воды, власть выхода не видит12:00
- Ситуация на КПВВ в Донбассе: На пункте пропуска «Гнутово» сегодня меньше всего машин09:12
- Ситуация на Донбассе: ВСУ понесли потери в зоне боевых действий07:45
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ22:35
- «Будет найден компромисс»: Гончарук рассказал некоторые подробности готовящейся земельной реформы20:39
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»20:29
- «Капитуляции не будет»: Зеленский объяснил, как решить ситуацию на Донбассе20:15
- В "Слуге народа" рассказали о скандале в партии20:06
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
- «Задержка пенсий»: Украинским пенсионерам задолжали 33,6 миллиарда гривен – Денисова19:38
- Любовный гороскоп-2020: кому непременно повезет в отношениях19:20
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- Субсидия 2019: Кому теперь проще получить госпомощь18:45
- Зеленский вносит в Раду законопроект о разгосударствлении спиртовой отрасли18:33
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств17:20
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- Опасное поведение у подростков: специалисты рассказали, за чем нужно следить родителям09:52
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер