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Украине выдвинули новый ультиматум
В случае если украинская сторона признает российский суверенитет над Крымским полуостровом, то это может стать причиной для разрешения спора относительно морских границ.
Такое заявление озвучил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, о чем пишет replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Согласно его словам, переговоры между государствами по установлению морской границы, разграничению Азово-Керченской и Черноморской акватории возможны только при том условии, если решится спор относительно суверенитета или других прав на материковую или островную территорию. Руденко заявил: «Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами».
Помимо прочего, он отметил, что режим и статус Азовского моря определен Договором о сотрудничестве, согласно которому море и Керченский пролив являются внутренними водами обеих государств.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, ультиматум
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