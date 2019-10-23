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В НАТО хотят расширить военную помощь Украине
НАТО призывает страны альянса расширить военную помощь Украине. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встреч министров обороны НАТО, передает РБК-Украина.
По его словам, НАТО поддерживает шаги по выполнению минских соглашений и видит прогресс в этом процессе.
"Мы видим прогресс в реализации минских соглашений, в частности произошел обмен удерживаемыми", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что страны альянса не признают аннексию Крыма. Столтенберг также рассказал о визите представителей НАТО в Украину.
"Евроатлантический совет через несколько дней посетит Киев и Одессу, чтобы получить информацию от Зеленского и его правительства. Мы проведем обмен мнениями о том, как НАТО может поддерживать Украину. Сегодня мы думаем о том, как мы можем делать больше для Украины", - подчеркнул он.
Напомним, североатлантический совет НАТО под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга посетит Украину 30-31 октября. В рамках визита представители Альянса побывают в Одессе и Киеве.
В первый день делегация из Брюсселя прибудет в Одессу, где встретится с кадетами, посетит корабли и ознакомится с актуальной военной ситуацией в Украине. Для Североатлантического совета будут проведены специальные брифинги при участии министра обороны.
Также сообщалось, что НАТО поддерживает стремление Украины к дальнейшей европейской интеграции, в том числе к членству в ЕС.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, помощь, НАТО
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