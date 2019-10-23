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В России кардинально меняют получение гражданства: как это коснется жителей Украины
В то время, пока Зе-команда готовит наработки, призванные вернуть из-за рубежа соотечественников, в России разработали для этого большую программу.
Верхушка этого айсберга появилась недавно - "Страна" рассказывала, что в РФ автоматически признали носителями русского языка всех граждан Украины и Беларуси. Это дает им возможность быстрее получить паспорт РФ.
Но если копнуть глубже, речь идет о целом перечне действий, которые как раз сейчас готовятся.
Российские СМИ уже окрестили их "реформой гражданства" или "демографической реформой", поскольку в планах властей РФ указывается рост населения на два миллиона человек до 2024 года.
Для этого сделано несколько точечных нововведений и два больших.
Первое: Минтруд РФ утвердил перечень из 135 специальностей. Проработав по любой из них в России на протяжении одного года иностранный гражданин (независимо от того, паспорт какой страны у него есть сейчас) сможет подавать документы на паспорт.
Второе и самое интересное новшество кроется в документах, прикрепленных к законопроекту о бюджете на 2020-2022 годы. Так, Министерство экономического развития России предлагает исключить требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан.
Граждан Украины и Беларуси планируют признавать носителями русского языка без сдачи экзамена. Этот статус дает людям право получить гражданство в упрощенном порядке.
Однако такое послабление для соискателей гражданства РФ - не более, чем моральный бонус. Поскольку пакет документов для упрощения гражданства не изменился (как работает эта процедура и что для нее нужно "Страна" рассказывала здесь).
Также правительство России инициировало законопроект, по которому срок рассмотрения заявления на получение российского гражданства сокращается с шести до трех месяцев.
На самом деле паспорт за три месяца с момента подачи заявления на гражданство сейчас и так получают многие. Но планируется, что теперь срок ожидания сократится второе и для таких категорий:
супругов российских граждан,
у которых хотя бы один родитель проживает в России и имеет российское гражданство,
кто на данный момент живет в России по виду на жительство.
23 октября в предварительном графике работы Госдумы указано рассмотрение законопроекта о федеральном бюджете на 2020-2022 годы.
Министерство экономического развития РФ подготовило большой документ, который касается демографии. Он прилагается к бюджетному проекту.
Указывается, что внедрено для улучшения демографии: сниженная до 6% ипотека для семей с двумя и последующими детьми, бесплатное ЭКО для женщин до 39 лет неограниченное количество раз, субвенции на бесплатное лечение онкологических заболеваний, в том числе в частных клиниках и другое.
Часть документа посвящена тому, что Россия будет продолжать упрощать получение гражданства по ряду направлений. Отмечается, что особый акцент планируют делать на квалифицированных специалистах (их список приведен выше). И отдельной строкой идут высококвалифицированные кадры.
Отдельная позиция, которая ранее не декларировалась - "исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство РФ".
Сейчас не отказываться от своего гражданства может всего несколько категорий граждан: жители "ЛДНР", украинцы - участники госпрограмм по получению гражданства РФ и граждане Таджикистана (это единственная страна, у которой с Россией есть соглашение о двойном гражданстве).
Также экономисты хотят, чтобы в стране оставались иностранцы, которые окончили российские вузы. Им будут помогать с легализацией. Тех иностранцев, кто в России учится сейчас, считают специалисты, мало. Их количество планируют увеличить за несколько лет до 425 тысяч человек.
Дополнительно отмечается, что государство поможет с документами тем, кто получил профобразование и окончил ведущие вузы стран СНГ и Балтии.
Интересно, что специалисты Минэкономразвития высказывают неудовлетворение госпрограммой по возвращению в Россию соотечественников.
Таковыми считаются:
• люди, которые родились на территории бывшей Российской империи и СССР;
• бывшие российские граждане, принявшие в свое время гражданство другого государства;
• иностранцы и лица без гражданства, прямые предки которых являлись гражданами СССР и раньше жили на территории современной Российской Федерации (поскольку СССР распался, им было присвоено гражданство одной из образовавшихся республик).
Сейчас этим гражданам региональные власти помогают найти работу и выплачивают подъемные - 240 тысяч рублей для заявителя (94 тысячи гривен) и 120 тысяч рублей (47 тысяч гривен) для каждого члена его семьи.
Жители "ДНР" и "ЛНР", которые получают гражданство в упрощенном порядке по указу Путина, в документе экономистов не упоминают. Но очевидно, что они будут каплей море. По последним данным, жители "республик" получили 35 тысяч паспортов. Всего же заявление подали 90 тысяч человек из Донбасса.
Описанный документ прошел согласование правительства и выльется в конкретные поправки и законопроекты.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, гражданство, паспорт
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