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В "Слуге народа" рассказали о скандале в партии

23.10.2019 20:06
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В "Слуге народа" рассказали о скандале в партии

Депутат от партии «Слуга народа» Максим Буржанский рассказал о скандале в фракции. Конфликт возник из-за того, что руководство партии вмешалось в процесс голосования в комитете.

"Несколько слов о скандале, что происходит внутри фракции Слуга народа: сам не знаю как так получилось, но практически все руководящие должности во фракции сами между собой распределили списки, сообщив мажоритарщикам, что они теперь начальники. Авторитетнее они от этого не стали, в чем реальная причина всех конфликтов ",

- написал Бужанский.

По его мнению, есть несколько способов разрешить ситуацию.

"Все вышеперечисленные, сегодня, в 20:00, идут на полиграф вместе с Дубинский. Полиграф так полиграф. Второй путь. Шапка загорелась немного не там, где предполагалось, и на полиграф идет один Дубинский. А руководство остается на руинах собственноручно разорванной на части фракции, полностью без всякого авторитета, с имиджем пустых бюллетеней. И с кучей вопросов по уже принятым законам, без ответа на которые будет невозможно перейти к обсуждению следующих ",

- отметил Бужанский.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, партия, скандал, Слуга народа
 
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