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В Украине запретили арестовывать зарплатные и налоговые счета. Что это значит
Появился запрет на арест счетов компаний, с которых выплачиваются зарплаты или налоги.
"Счета, предусмотренные для выплаты заработной платы и уплаты налогов, сборов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины, являются счетами со специальным режимом, на которые исполнительной службой в соответствии с требованиями законодательства арест не налагается, а выделение таких счетов относится к полномочиям исполнительной службы",
- говорится в заключении БП-ВС.
Перед тем, как осуществить арест, Государственная исполнительная служба обязана получить информацию о состоянии счета. Так, ранее проводились бесконтрольные аресты, в результате которых, компании переставали выплачивать зарплаты и налоги, а затем закрывались.
"Этот момент не урегулирован на законодательном уровне, и Верховный суд выдал правила, которые всем придется выполнять. И исполнительной службе, и банкам, которые должны контролировать процесс. Бесконтрольные аресты счетов до этого ни раз доводили компании до банкротств. Те переставали платить налоги и зарплаты, после чего закрывались. Сейчас с этим решили бороться",
- прокомментировал ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
Чтобы предотвратить подобное, практика должна быть детально прописана в законе.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, налоги
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