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Встреча в Нормандском формате: стала известна реакция Зеленского на слова Путина
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на скорую встречу в рамках Нормандского формата, несмотря на заявление Владимира Путина
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Офиса президента Украины
Как известно, в Японии Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и они обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе, где продолжаются обстрелы.
Украинский лидер поблагодарил своего коллегу за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, которую развязала Российская Федерация.
«Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Он также обсудил со Штайнмайером Нормандский формат, который все стороны расценивают как ключевой, способный прекратить военную агрессию против Украины. Владимир Зеленский выразил также надежду, что встреча лидеров Нормандской четверки должна быть проведена в ближайшее время.
«Украина выполнила свою часть для восстановления работы «нормандской четверки». Рассчитываем на проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время, ведь все преграды устранены», — заявил президент.
Владимир Зеленский также пригласил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с официальным визитом посетить Украину.
Стоит отметить, что Владимир Зеленский заявил о скорой встрече в Нормандском формате сразу после заявления, которое сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так, несмотря на договоренности, Владимир Путин решил пойти на попятную, приостановив подготовку к встрече лидеров Нормандской четверки.
«Нормандский формат» испытывает трудности с тем, чтобы подготовить саммит. Это затягивает ситуацию и отнимает столь ценное время», — заявил Песков.
У Владимира Путина также добавили, что подготовка встречи пока невозможна, так как сейчас «меняется позиция одной из сторон переговоров».
Теги: Донбасс, Путин, нормандский формат, Зеленский
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