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Вы еще не заработали: пенсионный возраст могут поднять до 69 лет
В Украине время от времени подымают вопрос повышения пенсионного возраста. Каждая команда с приходом к власти пытается как можно подальше отсрочить этот вопрос, который сулит потерей электорального рейтинга. Европейцы более прагматичны в этом вопросе, но тоже неохотно подымают пенсионный возраст, передает replyua.net.
Комментируя информацию, израильский политолог Соломон Манн отмечает, пока Польша снижает пенсионный возраст до 60 лет, являясь фактически единственной страной в ЕС, которая пошла на такой шаг, Италия и не думает поднимать с 59, Франция спокойно платит пенсии с 62, а Чехия с 61, в Германии собираются повысить пенсионный возраст до 69 лет. Так простые немцы будут расплачиваться за безумную политику левых в отношении мигрантов.
Соломон Манн отмечает, Германия, оплачивающая всей Европе бесплатные банкеты, говорит своим гражданам: нечего бездельничать, вы еще не заработали на богатую жизнь грекам, полякам, сирийцам и испанцам. В этой связи очень интересно, на долго ли хватит терпения немцам, ставшим приоритетом номер 10 в собственной стране?
Теги: Донбасс, возраст, пенсионная реформа, пенсии
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