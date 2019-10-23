Зеленский обратился к Украине: "Я этого не допущу!"

23.10.2019 14:30

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к тем, кто пытается расколоть страну за спиной правительства.

Глава державы опубликовал гневный пост в своем Facebook-аккаунте.

"Наверное, многие думают, что международный визит президента в далекую страну является удобной возможностью для того, чтобы дискредитировать фракцию "Слуга народа" и посеять раздор и раскол, который слишком понравится нашим врагам - и внешним, и внутренним. Хочу сказать этим людям: если вы так на самом деле думаете, то глубоко ошибаетесь. Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины.

Поэтому считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и ответить - какими бы горькими они были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по "решение вопросов". И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся.

Механизм, мне кажется, прост и прозрачен. А потому - намного лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и Telegram-каналы. Мы шли на выборы под лозунгом "Сделаем это вместе!" Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Итого - то вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других", - написал президент Украины.

Источник: https://from-ua.com